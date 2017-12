Sarebbe già al copolinea il rapporto tra Pina Castiello e Matteo Salvini. Secondo voci di palazzo il motivo che avrebbe fatto scatenare l’ira del “lider maximo” della Lega Nord arriva da Torre del Greco. Salvini infatti non sarebbe stato informato dei procedimenti penali e delle condanne a carico dell’attuale sindaco Ciro Borriello. Il primo cittadino condannato lo scorso gennaio dalla Corte di Appello ( che ha ribaltato la sentenza in primo grado) ad un anno e due mesi per abuso di ufficio e falso. Ma non è finita qui. Sulla testa di Borriello ci sarebbe un’altra brutta vicenda. Secondo rumors, infatti, potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per l’inchiesta che riguarda l’appalto sulla Nettezza Urbana di maggio 2015. Vicenda giudiziaria che vede coinvolti anche Salvatore Quirino, assessore all’Ambiente, e l’ex segretario generale del Comune Anna Lecore.

Un bel grattacapo per Matteo Salvini, dunque. Il leghista non avrebbe proprio mandato giù questa notizia, anzi la mancata notizia. Eppure con Ciro Borriello sembrava tutto risolto, tutto fatto. Durante gli scontri a Napoli, infatti, il “lumbard” era stato anche alle falde del Vesuvio per abbracciare la Giunta Comunale a lui tanto amica. Cosa succederà a Napoli nei prossimi mesi? “Salterà qualche testa?”.

Fonte:http://cronaca.il24.it/